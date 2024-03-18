Тепер диктатор може заявляти, що має народний мандат на війну проти України.

Після "переобрання" Путін, найімовірніше, продовжить свій шлях закордонних конфліктів і репресій усередині країни, пише BBC. Війна в Україні продовжиться, як і конфронтація Москви із Заходом, а російське суспільство намагатимуться зробити ще більш мілітаристським.

Озвучена Центральною виборчою комісією цифра в 87% є астрономічною, західні лідери не повірять у її правдоподібність. А ось у Росії її використають для демонстрації об'єднання людей навколо Путіна. Ба більше, тепер диктатор може стверджувати, що отримав народний мандат на війну в Україні та на курс, який він обрав для країни.

Водночас озвучені 87% посилають чіткий сигнал російській політичній еліті: "Візьміть до відома, тут усе ще є тільки одна людина, яка контролює ситуацію, і найближчим часом це не зміниться". Це має особливе значення для Кремля після заколоту ПВК "Вагнер".

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Також журналісти вважають, що "результати" виборів можуть змусити Путіна відчути себе більш могутнім, навіть непереможним. "Критики зазначають, що політична довіра до лідера - особливо надмірна - може бути небезпечною. Особливо за відсутності системи стримувань і противаг у політичній системі країни. У сьогоднішній Росії їх небагато", - йдеться в статті.

Вибори в Росії: останні новини

Сьогодні російський Центрвиборчком оголосив, що Путін переміг на президентських виборах "з рекордними 87,3% голосів". У Росії стверджують, що явка становила 77%.

Увечері Путін виступив на концерті "10 років у рідній гавані" на Красній площі, приурочений до річниці окупації українського Криму.

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