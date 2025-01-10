Президент також розповів про 8 коаліцій спроможності, які підтримують 34 країни.

Україна отримає додаткові пакети підтримки на суму 2 мільярди доларів за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася в четвер, 9 січня.

Таку заяву зробив у коментарі телеканалу "Ми-Україна" президент Володимир Зеленський. Він також розповів про "8 коаліцій спроможності".

"Це вже на папері. 34 країни вже підтримують ці стратегічні коаліції. Щоб було зрозуміло, що це – це коаліція ППО, ПРО, IT-коаліція, розмінування, морська коаліція, небо, артилерія тощо", – сказав глава держави.

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Президент наголосив, що все це посилює Україну.

Засідання у форматі "Рамштайн": інші новини

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна виділила військову допомогу Україні на 440 мільйонів канадських доларів (понад $305 млн). Загальна вартість військової допомоги з боку Канади від початку повномасштабного вторгнення РФ досягла 4,5 млрд канадських доларів (біля 2,9 млрд доларів США).

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання повідомив, що Берлін у найкоротші терміни передасть Україні додаткові керовані ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T. За його словами, ракети спочатку призначалися для Бундесверу, але їх безпосередньо з виробництва перенаправлять Україні.

Крім того, очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги від США – останнього, що виділяється адміністрацією президента Байдена. Його сума становитиме 500 млн доларів.

Туди увійдуть, зокрема, ракети протиповітряної оборони AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боєприпаси класу "повітря-земля", допоміжне обладнання для F-16 тощо.

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