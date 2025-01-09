Глава європейської дипломатії уточнила, що "з боку країн ЄС точно є воля" продовжувати підтримку в такому форматі.

Провідна дипломатка Європейського союзу Кайя Каллас заявила, що ЄС готовий узяти на себе ініціативу з підтримки України, якщо Сполучені Штати більше не хочуть цього робити.

"Я дійсно впевнена, що всі інші члени ЄС, а також, сподіваюся, і Сполучені Штати, готові продовжувати надавати підтримку Україні", - сказала Каллас дорогою на зустріч союзників України в Рамштайні, пише Politico.

"Європейський союз також готовий узяти на себе це лідерство, якщо Сполучені Штати не захочуть", - сказала вона, додавши:

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"Ми не повинні спекулювати про майбутню підтримку США. Не в інтересах Америки, щоб Росія була найсильнішою у світі".

Глава європейської дипломатії уточнила, що "з боку країн ЄС точно є воля" продовжувати підтримку в такому форматі.

Зазначається, що коментарі Каллас контрастують із висловлюваннями її попередника Жозепа Борреля, який минулого року заявив, що "Європа не може заповнити прогалину", коли йдеться про підтримку України.

Війна в Україні - позиція Трампа

Україна та її союзники чекають на інавгурацію Дональда Трампа як президента США 20 січня, щоб дізнатися, чи буде Вашингтон продовжувати підтримувати Київ.

Тоді як коментарі Трампа на початку цього тижня, в яких він сказав, що "розуміє" заклопотаність Росії щодо НАТО, викликали збентеження серед прихильників України, висловлювання його майбутнього спеціального посланця з питань України були більш обнадійливими.

Кіт Келлогг заявив, що Трамп "не намагається віддати будь-що Путіну або росіянам" і "намагається врятувати Україну і захистити її суверенітет". Обраний президент намагається знайти рішення для майже трирічного конфлікту протягом 100 днів після складання присяги, додав Келлог.

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