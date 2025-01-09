У Пентагоні розсекретили, що входитиме в новий пакет допомоги, виділений Україні.

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки поділилося деталями про пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів. Повідомляється, що до нього увійдуть ракети протиповітряної оборони AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боєприпаси класу "повітря-земля" тощо.

Це має задовольнити "критичні потреби" України.

"Президент [США Джо Байден] доручив поставити Україну в найкраще можливе становище. Це включає в себе схвалення пакета допомоги, оціночна вартість якого становить 500 мільйонів доларів, для надання Україні додаткових можливостей для задоволення її найнагальніших потреб", - йдеться на сайті Пентагону.

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Пакет допомоги загалом містить:

Ракети AIM-7, RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони;

Боєприпаси класу "повітря-земля";

Допоміжне обладнання для F-16;

Броньовані мостові системи;

Захищене комунікаційне обладнання;

Стрілецька зброя та боєприпаси;

Запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.

Що ще відомо про допомогу Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що у відставку пішла чиновниця Міноборони США, яка відповідала за допомогу Україні. Вона пропрацювала понад 20 років у Пентагоні. При цьому офіційна причина звільнення не повідомляється.

Крім того, Американський інститут підприємництва (AEI) вважає, що перемога Росії обійдеться набагато дорожче, ніж допомога Україні. "Короткострокові витрати на надання допомоги Україні в захисті від російської агресії набагато менші", - йдеться в документі.

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