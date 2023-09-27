Йдеться про колишнього держміністра невизнаної Республіки.

Державна прикордонна служба Азербайджану 27 вересня заявила про затримання колишнього "міністра" невизнаної Республіки Карабах Рубена Варданяна.

Відзначається, що його під конвоєм Сил гнучкого пересування доставили в Баку. Фото із затриманням Варданяна опублікували на сайті Держприкордонслужби.

"27 вересня в результаті пильності військовослужбовців Державної прикордонної служби Рубен Карленович Варданян, який нелегально в'їхав в країну і працював на посаді так званого "державного міністра Карабаської Республіки", 1968 року народження, був затриманий", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, Варданян попався прикордонникам на пункті виїзду з державного кордону "Лачин" при спробі виїхати з Азербайджанської Республіки в напрямку Вірменії.

Варданяна передали відповідним держорганам, які приймуть подальші рішення на його рахунок, наголошується на сайті.

Тим часом "Арменпресс" повідомляє, що з Карабаху до Вірменії масово намагаються виїхати "етнічні вірмени" на тлі військової операції, про яку у вересні оголосив Азербайджан. Станом на 08:00 27 вересня туди втекло не менше 42 500 переселенців, поінформувала прес-секретар прем'єр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян під час брифінгу в гуманітарному центрі Горіса.

Вона заявила, що близько 4002 біженців вже забезпечили житлом.

"У Сюніке - 1465 осіб, у Вайоц Дзоре - 810, у Гегаркуніке - 976, у Тавуші - 298, в Армавірі - 200, в Арагацотні - 30, у Шираку - 203 і у Котайке - 20 осіб", - вказала вона.

Азербайджан розпочав військову операцію в Карабасі

Нагадаємо, Азербайджан оголосив про "антитерористичні заходи" в Карабасі (територія на заході країни, яку штучно привласнила собі Вірменія) 19 вересня 2023 року і почав відповідні бойові дії. Тоді прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія не має наміру воювати й зазначив, що ніхто не може ставити під удар "державність" країни.

В цей же день натяком про те, що Росія не збирається допомагати Пашиняну у війні відзначився колишній лідер РФ Дмитро Медведєв.

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