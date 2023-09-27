Державна прикордонна служба Азербайджану 27 вересня заявила про затримання колишнього "міністра" невизнаної Республіки Карабах Рубена Варданяна.
Відзначається, що його під конвоєм Сил гнучкого пересування доставили в Баку. Фото із затриманням Варданяна опублікували на сайті Держприкордонслужби.
"27 вересня в результаті пильності військовослужбовців Державної прикордонної служби Рубен Карленович Варданян, який нелегально в'їхав в країну і працював на посаді так званого "державного міністра Карабаської Республіки", 1968 року народження, був затриманий", - йдеться в повідомленні.
За даними відомства, Варданян попався прикордонникам на пункті виїзду з державного кордону "Лачин" при спробі виїхати з Азербайджанської Республіки в напрямку Вірменії.
Варданяна передали відповідним держорганам, які приймуть подальші рішення на його рахунок, наголошується на сайті.
Тим часом "Арменпресс" повідомляє, що з Карабаху до Вірменії масово намагаються виїхати "етнічні вірмени" на тлі військової операції, про яку у вересні оголосив Азербайджан. Станом на 08:00 27 вересня туди втекло не менше 42 500 переселенців, поінформувала прес-секретар прем'єр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян під час брифінгу в гуманітарному центрі Горіса.
Вона заявила, що близько 4002 біженців вже забезпечили житлом.
"У Сюніке - 1465 осіб, у Вайоц Дзоре - 810, у Гегаркуніке - 976, у Тавуші - 298, в Армавірі - 200, в Арагацотні - 30, у Шираку - 203 і у Котайке - 20 осіб", - вказала вона.
Азербайджан розпочав військову операцію в Карабасі
Нагадаємо, Азербайджан оголосив про "антитерористичні заходи" в Карабасі (територія на заході країни, яку штучно привласнила собі Вірменія) 19 вересня 2023 року і почав відповідні бойові дії. Тоді прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія не має наміру воювати й зазначив, що ніхто не може ставити під удар "державність" країни.
В цей же день натяком про те, що Росія не збирається допомагати Пашиняну у війні відзначився колишній лідер РФ Дмитро Медведєв.