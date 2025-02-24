Він буде радий, якщо Вашингтону вдасться укласти з Москвою економічні угоди.

Сполучені Штати Америки зацікавлені в укладенні з Російською Федерацією певних угод про економічний розвиток.

Про це під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив новий американський лідер Дональд Трамп. Він також зазначив, що Російська Федерація, як і Україна, має величезні запаси рідкісноземельних мінералів:

"Ми намагаємося укласти деякі угоди про економічний розвиток. У них є багато речей, які ми хочемо. Побачимо. Я маю на увазі, що не знаю, чи буде це реалізовано, але ми були б раді мати можливість зробити це, якщо б ми могли".

США зацікавлені в корисних копалинах

Нагадаємо, Вашингтон та Київ ведуть переговори щодо підписання угоди про співпрацю у сфері видобутку корисних копалин. Документ передбачає створення спільного інвестиційного фонду для розробки українських мінеральних ресурсів.

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За даними ЗМІ, Україна очікує, що питання гарантій безпеки, яке є важливим для Києва, обговорюватиметься вже під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Тим часом кремлівський правитель Путін також заявив про готовність РФ співпрацювати із США в галузі рідкоземельних металів. Він запропонував й ресурси, які знаходяться на окупованих територіях України.

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