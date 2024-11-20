Рішенням про ATACMS Байден зробив Трампу велику стратегічну послугу, - Bloomberg

Байден пішов на зважений ризик ескалації, фактично відповідаючи на ескалаційний крок Путіна, а також дав простір для маневрів Трампу.

Дональд Трамп-молодший назвав рішення Джо Байдена дозволити Україні використовувати американські ракети для ударів вглиб Росії "трампівською послугою". За його словами, це рішення спричинене або справжнім обуренням, або ж політичною стратегією, яка полегшує позицію Байдена на тлі українсько-російської війни, пише Bloomberg.

Це рішення стало важливим моментом, оскільки протягом тривалого часу Байден стримувався від надання Україні таких потужних ракетних систем, щоб уникнути ескалації конфлікту. Зокрема, американський президент завжди побоювався, що така дія може призвести до безпосередньої конфронтації між військами США та Росії або навіть викликати ядерну ескалацію.

Втім, зелене світло на ATACMS дає українцям більше можливостей у боротьбі з російським агресором, зокрема, для атаки на важливі військові об’єкти та склади боєприпасів, розташовані на території Росії. Перший запуск українськими військами ATACMS цього тижня ставить під питання, чи була стриманість Байдена в наданні таких систем дійсно стратегічно обґрунтованою.

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Інші західні союзники, такі як Франція і Великобританія, які постачали Україні інші типи зброї, можуть взяти приклад з рішення Байдена і почати поставки своїх варіантів подібних ракетних систем. З одного боку, це дає Україні додаткові можливості для відсічі російській агресії, з іншого – створює нові виклики для західних лідерів, які прагнуть уникнути прямого протистояння з Росією.

Як зазначають деякі критики, сам по собі крок Байдена не змінить кардинально хід війни. Надання зброї, як і передача західних танків або літаків F-16, не привело до вирішальних змін на фронті. Тому важливо розуміти, що дозволивши Україні використовувати ATACMS, Байден фактично відповів на ескалацію з боку Путіна, який залучив до війни солдатів з Північної Кореї. Крім того, Росія активно готується до контратак, щоб відвоювати контроль над Курською областю.

Один із ключових моментів – це зміна тактики Путіна, який в останні роки переглянув свою ядерну доктрину, роблячи її більш агресивною. У вересні він заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю у разі "агресії проти Росії з боку будь-якої неядерної країни", якщо та країна має підтримку ядерної держави. Ці слова, ймовірно, адресовані і Україні, і її західним союзникам. Путін також підписав нову ядерну доктрину, яка може дати йому додаткові важелі для маневру в майбутніх переговорах.

Однак Байден чудово розуміє, що кожен крок має стратегічне значення, і на даний момент він намагається стримати подальшу ескалацію конфлікту, особливо в умовах наближення нової ери геополітики після інавгурації Трампа. Видання пишу:

"Те, що Трамп-молодший та інші члени перехідної команди, здається, не розуміють, так це те, що рішенням про ATACMS Байден зробив своєму наступникові тактичну послугу. Він зважено відповідав ескалації Путіна і зробив українців дещо сильнішими проти неминучої російської навали. Цей крок рятує Трампа від необхідності ескалації пізніше і натомість дає йому фішки, щоб знову торгуватися наступного року".

Збільшення територіальних вигод Росії може посилити її переговорну позицію не тільки з Україною, а й на міжнародній арені, включаючи потенційну зустріч з Трампом. І саме тому Байден, з одного боку, не може дозволити Путіну здобути більше території, а з іншого боку, прагне не дати йому можливості виправдати подальшу ескалацію в інтересах внутрішньої політики.

Прийняття рішення щодо ATACMS, ймовірно, також частково пояснюється бажанням Байдена заготовити певну військову "карту", яку можна буде використовувати у контексті майбутніх переговорів. Путін, як видається, не задоволений таким кроком, оскільки він сподівається, що Трамп, як наступний президент США, намагатиметься змінити хід війни на користь Росії, можливо, шляхом ослаблення підтримки України.

В результаті Байден, навіть надаючи Україні ATACMS, одночасно зберігає можливість для подальших маневрів і дає Трампу певні стратегічні опції для мирних переговорів. Цей крок не лише відповідає на виклики Путіна, а й створює умови для майбутніх дипломатичних рішень, в яких Україна може отримати важливі вигоди. Трамп, який традиційно любить демонструвати свою здатність досягати угод, може оцінити цей хід як частину "миротворчої" стратегії, яку йому доведеться реалізувати після вступу на посаду.

Застосування ракет ATACMS по Росії

Як повідомляв УНІАН, за даними Financial Times, Україна завдала удару по військовій цілі на території Росії, використовуючи американські ракети великої дальності ATACMS.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв погрожує світовою війною через дозвіл Джо Байдена на застосування ЗСУ ракет ATACMS. Він написав, що використання західних ракет проти Росії може бути розцінено як напад країн НАТО. За словами Медведєва, у такому разі Росія може застосувати зброю масового ураження, як проти Києва, так і проти об'єктів НАТО, де б вони не знаходилися.

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