Міністр зазначив, що Україна запропонувала ЄС рішення, проте результату поки що немає.

Україна запропонувала Європейському Союзу рішення з руйнування монополії Російської Федерації на постачання палива на атомні електростанції в країни-члени ЄС. Зокрема, йдеться про санкції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав на брифінгу у Брюсселі журналістам після зустрічі з трьома комісарами Європейського Союзу – Олівером Варгеї, Дідьє Рейндерсом та Марошем Шевчовичем.

Зокрема, глава МЗС відповів на запитання, чому в Євросоюзі не запроваджують санкції проти російської атомної енергетики і компанії "Росатом".

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"Тому що роблять велику помилку. Ми відверто європейським колегам кажемо, що ви робите велику помилку, дозволяючи Росії заробляти на ядерній індустрії", – наголосив Кулеба.

Він зауважив, що Україна разом з компанією Westinghouse запропонувала рішення, яке руйнує монополію Росії на постачання палива на атомні електростанції в країнах ЄС, побудовані Росією і Радянським Союзом.

"Ми дали вудку в руки ЄС, щоб вона спіймала велику жирну санкційну рибу "Росатому". Але, на жаль, ми поки що цього результату не бачимо. Вважаємо це помилкою. І відверто про це говоримо", – сказав Кулеба.

Санкції проти РФ

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський ще у лютому 2023 року заявляв, що санкції проти російської атомної енергетики повинні стати частиною глобального санкційного пакету. Проте зараз ухвалення цього рішення зустрічає певний спротив.

На початку листопада стало відомо, що Європейський Союз вже працює над 12-м пакетом санкцій проти РФ. За словами президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн, новий санкційний пакет включатиме нові імпортні та експортні заборони та жорсткіші заходи щодо верхньої межі цін на нафту. Також обмеження накладуть на осіб, що причетні до війни РФ проти України і незаконного викрадення українських дітей.

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