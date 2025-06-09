Рютте зазначив, що ідея про мирне співіснування з росіянами зникла.

Для завершення війни, яку Росія веде проти України, за столом переговорів має сидіти російський диктатор Володимир Путін, а не історик Володимир Мединський. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Щоб покласти край цій війні, потрібно, щоб Путін сів за стіл переговорів, а не цей історик (помічник правителя РФ Володимир Мединський, – УНІАН), який зараз двічі з'являється в Стамбулі і знову розповідає нам про історію Росії та України з 12 століття. Я не знаю, що це було", – заявив він під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні 9 червня.

За словами Рютте, у цьому процесі потрібна "Росія, яка налаштована серйозно, хоче вести переговори і покласти край війні". Він зазначив, що для того, щоб цього домогтися, потрібно спочатку "зберегти Україну сильною в цій боротьбі".

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Генсек Північноатлантичного альянсу також висловився про майбутнє відносин між НАТО і Росією.

"Уся ця ідея про те, що в нас буде якесь приємне, мирне співіснування з росіянами, зникла. Володимир Путін явно є експансіоністом. Те, що він зробив з Україною, справді приголомшує. Кількість загиблих з обох сторін, зокрема і з російської, до речі, просто вражає. Його економіка перебуває в стані тотальної війни", – констатував він.

Володимир Мединський – що відомо про помічника Путіна

Володимир Мединський – глава делегації РФ на переговорах, помічник російського диктатора Володимира Путіна. З 2017 року він перебуває під американськими санкціями.

Також Мединський відомий як колишній міністр культури Росії і є доктором історичних наук.

Примітно, що сам Мединський народився в Україні, а точніше – у місті Сміла Черкаської області 1970 року. Десятьма роками пізніше його сім'я осіла в Москві.

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