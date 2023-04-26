Тренування військових Білорусі охоплювали "зберігання та використання тактико-спеціальних боєприпасів", тобто тактичної ядерної зброї.

Росія навчила білоруські війська працювати з тактичними ядерними боєголовками для ракет малої дальності "Іскандер", зробивши крок у напрямку виконання своєї погрози розмістити ядерну зброю на території свого союзника.

Про це пише Bloomberg. Тренування охоплювали "зберігання та використання тактико-спеціальних боєприпасів", - евфемізм, який міністерство оборони Росії використовує для позначення тактичної ядерної зброї. Міноборони Білорусі підтвердило, що війська вже повернулися на базу після навчань.

Минулого місяця російський ватажок Володимир Путін оголосив про плани вперше розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. За його словами, сховища будуть побудовані до 1 липня, але Росія не повідомляє, коли туди дійсно відправлять зброю. На початку квітня Білорусь оголосила, що її війська відправляться на навчання до Росії.

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Оскільки вторгнення в Україну зазнає труднощів, Росія неодноразово погрожувала застосуванням ядерної зброї, що викликає критику з боку США та їхніх союзників, а також Китаю та Індії, які загалом більше підтримували Росію у війні.

Ядерна зброя в Білорусі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов висловив сумніви в тому, що Путіну дозволять розмістити ядерну зброю на території Білорусі. За його словами, Лукашенко нібито розуміє, що наражається на дуже велику небезпеку.

У РНБО України також переконані, що для розміщення ядерної зброї в Білорусі Путіну потрібен дозвіл Китаю, а він його навряд чи отримає.

За словами президента Володимира Зеленського, намір Росії розгорнути ядерну зброю в Білорусі свідчить про невдалу зустріч російського диктатора Володимира Путіна із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Президент України також вважає, що заяви про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі свідчать про повну втрату будь-якої суб'єктності Олександром Лукашенком.

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