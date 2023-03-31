Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія такими кроками намагається показати якусь суб'єктність, яку вона втратила під керівництвом Володимира Путіна.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що намір Росії розгорнути ядерну зброю в Білорусі свідчить про невдалу зустріч російського диктатора Володимира Путіна із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на прес-конференції за підсумками Бучанського саміту щодо справедливості та відповідальності за російську агресію, в якому взяли участь представники 47 держав і організацій.

"Перше: потрібно було показати якусь суб'єктність, яку Росія під керуванням президента Путіна повністю втратила. Друге: це ще раз підкреслює про те, що треба показувати якісь політичні кроки або "перемоги" президента Росії, але він на полі бою не зміг це зробити", - заявив Зеленський.

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Водночас він додав, що тепер абсолютно зрозуміло, чим закінчиться кривава війна, розпочата Росією.

"Питання у тому, що він (Путін) не жаліє наших людей і вбиває їх. Але він і не рахує своїх людей. Але це вже справи Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський вважає, що заяви про розміщення російської ядерної зброї у Білорусі свідчать про повну втрату будь-якої суб'єктності самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

"Я думаю, що він більше не вирішує, яка зброя знаходиться на його території", - сказав Зеленський.

Розміщення ядерної зброї в Білорусі

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабної війни Росії у Кремлі неодноразово погрожували Україні застосуванням ядерної зброї. 25 березня Путін заявив, що РФ розмістить свою тактичну ядерну зброю у Білорусі.

У зв’язку з цим віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель пригрозив РФ новими санкціями і підкреслив персональну відповідальність Білорусі.

А в Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що ядерна війна не повинна бути розв'язана ні за яких обставин. Офіційні особи Пекіна закликали "зосередитися на дипломатичному рішенні".

Тим часом, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 31 березня, що може домовитися з Путіним про розміщення в країні стратегічної ядерної зброї. За його словами, це рішення - нібито не залякування і не шантаж, а "можливість убезпечити державу і забезпечити мир білоруському народу".

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