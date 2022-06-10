Міжурядова угода між Москвою та Токіо про співробітництво у сфері промислу морських живих ресурсів діяла від 1998 року - тепер вона анульована.

Представник путіна в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв заявив, що Росія позбавить Японію права добувати рибу біля Курильских островів.

"Ми вже, по суті, обмежили їхнє право (на вилов риби - ред.), причому їхніми зусиллями. Вони відмовилися заплатити за квоти з вилову біля Курильських островів. Відповідно, це право буде у них вилучено", - сказав чиновник для росЗМІ.

У Кремлі сподіваються, що російські компанії зайдуть у цей сектор економіки.

Міжурядова угода між Москвою та Токіо про співробітництво у сфері промислу морських живих ресурсів діяла від 1998 року. Вона дозволяла японським рибалкам вести промисел біля південних Курильських островів у рамках квоти, що виділяється Москвою.

Нещодавно офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва призупиняє дію російсько-японської угоди про співпрацю в галузі промислу морських живих ресурсів.

Японія не забарилася з відповіддю: вони припинять з 17 червня постачати до Росії свої вантажівки, самосвали, бульдозери, локомотиви, тунельні ескалатори, станки, верстати та транспортні машини.

Міністр економіки, торгівлі і промисловості Коїті Хагіуда пояснив, що рішення прийнято у зв'язку з рішенням Кабінету міністрів Японії про заборону на експорт до Росії продукції, що "сприяє зміцненню промислової інфраструктури". Росії відтепер буде складніше обслуговувати власну промисловість та перевозити товари різного призначення.

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