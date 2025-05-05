'Гроші, а не акт героїзму': росіяни до жаху бояться жорстокої війни Путіна, - The Times

Соціологи ставлять під сумнів, що підтримка війни серед росіян така висока, адже респонденти бояться висловлюватися проти.

Параноїдальні патріоти в Росії бояться жорстокої війни, яку диктатор Володимир Путін розв'язав проти України. Режим створив культ перемоги, але настрої в російському суспільстві дедалі похмуріші, пише The Times.

Росіянин Олександр із вікна спостерігає за репетицією параду до 80-річчя перемоги над нацистською Німеччиною. Лунають патріотичні пісні, вивішують радянські й російські прапори, на вулицях марширують військові. Біля його будинку — оголошення про набір на війну в Україну, з обіцянкою виплат: 1,9 млн рублів одноразово, 5,2 млн — річна зарплата.

На відміну від Другої світової, сьогоднішню війну веде здебільшого наймана армія. Українська розвідка заявляє про 140–180 тис. завербованих ув’язнених. Політолог Кирило Рогов пояснює:

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"Люди знають, що йти воювати — це свідоме фінансове рішення… немає відчуття, що це був великий акт героїзму від імені країни".

27-річний науковець Олександр говорить, що відчуває "вічну провину" за дії Росії. День перемоги для нього — більше не про пам’ять, а про сором: "У моєму дитинстві День перемоги був святом ветеранів. Тепер це головний день пропаганди".

Путін зробив культ перемоги центральною частиною державної ідеології, що дістала в народі назву "победобесие". Водночас влада мілітаризує молодь: у 2024 році подвоєно бюджет "Юнармії", попри фінансові труднощі.

Хоча офіційна соціологія демонструє підтримку війни на рівні 70–80%, експерти сумніваються в достовірності таких даних через страх респондентів.

Рогов зазначає: більшість пасивно підтримує війну, але "не відчуває за неї жодної відповідальності". Їхній патріотизм відрізняється від того, що пропагує Кремль. Полотолог пояснив: "Вони не розуміють причин цієї війни. Вони вважають її війною Путіна".

Соціологиня Марина спостерігає зростання апатії, навіть серед колишніх антивоєнних росіян.

"Люди усвідомлюють, що вони ні на що не можуть вплинути… тому вони вирішили, що не варто про це думати", - додала соціологиня.

На прикладі провінцій видно, як змінюється ставлення росіян до війни: колись збирали кошти й плели сітки — тепер про події навіть не пам’ятають. Пропагандистські покази — порожні. На війні заробляють: її називають "відрядженням".

Репресії глушать будь-який спротив. Опозицію розгромлено, ЗМІ — "іноземні агенти". Росіянка Дайра Козирєва отримала майже 3 роки за вірш Шевченка.

Ірина, 24-річна викладачка, каже, що "фільтрує кожне слово". Вона не говорить про війну навіть із родиною — батько підтримує Путіна. Дівчина каже:

"Ці останні три роки були схожі на петлю на моїй шиї".

Переговори про закінчення війни

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін заявив, що у нього не було необхідності застосовувати ядерну зброю під час війни проти України. При цьому він додав, що примирення між Україною та РФ нібито "неминуче".

Учора стало відомо, що США кардинально змінять підхід до переговорів щодо України. США відходять від мирних переговорів щодо України, оскільки американському президенту Дональду Трампу "потрібно рухатися далі".

Перед цим, США виступили проти однієї з ключових вимог Кремля щодо України. Американські переговорники запевнили українську владу, що мають намір домагатися територіального обміну.

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