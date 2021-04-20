18 російських дипломатів були вислані з Чехії / фото ČT24
Міністерство закордонних справ Чехії вислало з країни 18 російських дипломатів.
Вислані російські дипломати і члени їх сімей покинули Чехію на урядовому літаку РФ "Іл-96", повідомляє в Facebook ČT24.
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Як можна розглянути на фото, російські дипломати забрали з собою безліч речей, в тому числі навіть прасувальну дошку.
Нагадаємо, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані чеською владою як співробітники російських спецслужб. У відповідь Росія також оголосила персонами нон грата 20 співробітників Посольства Чехії.
фото ČT24
Фото REUTERS
Чеські звинувачення на адресу РФ
- Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибуху складу боєприпасів в Чехії в 2014 році.
- Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.
- За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.
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