Їм сказали до 19 квітня покинути територію РФ.

Міністерство закордонних справ Росії оголосило 20 співробітників Посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Читайте також"Кров" на руках Кремля: посольство Росії в Чехії облили кетчупом (фото)Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

У МЗС викликали Посла Чеської Республіки Вітезслава Півонька.

"Послу заявлений рішучий протест у зв'язку з недружнім актом влади Чехії щодо персоналу російської дипмісії в Празі. В. Півоньку повідомлено, що двадцять співробітників Посольства Чехії в Москві оголошуються «персона нон грата». Їм наказано до закінчення кінця дня 19 квітня 2021 р. залишити територію нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Від Чехії зажадали привести кількість співробітників дипмісії в Москві в категорії прийнятих на місці до паритету з числом співробітників аналогічної категорії Посольства Росії в Чехії.

Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибуху складу боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Автор: Людмила Жерновська