Російські "миротворці" в Карабасі ліплять на форму шеврони зі своїм Z-маркуванням.

У Карабасі кілька днів триває акція протесту активістів на дорозі Шуша. Причина - невдоволення екологічною ситуацією в регіоні. Цікаво, що азербайджанці не бояться так званих "російських" миротворців, які перебувають у Шуші, й відверто тролять їх.

Так, на відео зняли, як один з учасників протесту не побоявся й почав звертатися до російських військових, що називають себе "миротворцями". Він спочатку висміяв окупантів за те, що вони не мають доступу до популярних музичних сервісів.

"Шкода, Shazam не можете увімкнути. Потім завантажите собі. Ми вам надішлемо всі ці пісні", – каже активіст, а в цей час лунають азербайджанські композиції.

Відео дня

Та цікавішим був наступний момент: в одного з представників Росії помітили на передпліччі латинську літеру Z - символ агресії РФ проти України. Активіст каже:

"А це що таке? Заблукав, зрозуміло. Z - заблукав. Z - захекався".

У відповідь російські окупанти мовчать, а згодом один із них дістає камеру й теж починає знімати у відповідь цього активного учасника протесту.

Протести в Карабасі

У Шуші на ділянці автодороги під тимчасовим контролем російських "миротворців" вже кілька днів проходить акція протесту азербайджанських екоактивістів, що вимагають припинення екологічного терору в Карабасі.

Представники азербайджанських ЗМІ обурені ставленням російських "миротворців" у Карабасі. На одному з опублікованих роликів представник РФ пошкодив автомобіль журналіста прикладом автомата, також він грубо поводився зі співробітником ЗМІ.

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