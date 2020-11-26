Дія чинних санкцій спливає 31 січня 2021 року.

Лідери країн-членів Європейського Союзу мають намір продовжити ще на півроку економічні санкції, пов'язані з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

"Економічні санкції ЄС проти Росії будуть продовжені на шість місців без будь-якої метушні, коли лідери зустрінуться 10 грудня. Дні, коли ця тема займала багато часу на самітах ЄС, давно минули", - заявив Йозвяк.

Економічні санкції ЄС проти Росії: що відомо

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31 липня 2014 року Євросоюз запровадив проти Росії економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки.

У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку. Попереднього разу санкції були продовжені в червні 2020 року до 31 січня 2021 року. Обмежувальні заходи стосуються фінансового, енергетичного і оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.

Також йдеться про обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС п’ятьох провідних російських фінансових інституцій з мажоритарною часткою державної власності у статутному капіталі та їхніх дочірніх компаній з контрольним пакетом акцій, створених поза межами ЄС.

Крім того, санкції застосовано до трьох провідних російських енергетичних та трьох оборонних компаній.

Застосовується експортна та імпортна заборона і на торгівлю зброєю, запроваджується заборона на експортування товарів подвійного призначення для використання у військових цілях або для кінцевих споживачів товарів військового призначення у Росії, обмежується доступ РФ до окремих чутливих технологій та послуг, що можуть бути використані для розробки та пошуку родовищ нафти.

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Автор: Віталій Саєнко