У Пентагоні заявляють, що чекають кібератак перед вторгненням.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що розвідувальне відомство США продовжує оцінювати недавні кібератаки на українські державні сайти та банки, однак їх "сценарій взято з російських методичок".

Про це Ллойд заявив на брифінгу в Брюсселі, передає прес-служба Пентагону.

"Стосовно підтвердження того, що за цим стоїть Росія, ми, як розвідувальне відомство, продовжуємо оцінювати, те, що там сталося. Але я хотів би просто вказати вам... вказати вам, що це сценарій, взятий з російських методичок", - зазначив Ллойд.

"Ви знаєте, ми очікуємо побачити перед будь-якою атакою кібератаки, дії під помилковим прапором, посилення риторики в інформаційному просторі, і ми починаємо бачити все більше і більше цього", - додав глава Пентагону.

Ллойд зазначив, що відповіді на кібератаку з боку Штатів не буде, поки вона не зачепить США або елементи НАТО.

Нагадаємо, раніше Ллойд заявив, що Пентагон фіксує перекидання військ Росії ближче до кордонів України. За його даними, Росія також поповнює запаси крові.

Крім того, розвідка США констатує підвищення наступальних позицій РФ в окупованому Криму.

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