Сполучені Штати Америки запропонували підтримку в розслідуванні та реагуванні на кібератаки, яким сьогодні піддалися сайти ЗСУ, Міноборони, Приватбанку та Ощадбанку.
Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters.
Так, один з європейських дипломатів зазначив, що такий злом викликає стурбованість, оскільки повномасштабній військовій атаці Росії на Україну, швидше за все, передувала б кібератака.
"Це може означати, що фізична атака неминуча, або це може означати, що Росія продовжує розгойдувати Україну", — сказав дипломат на умовах анонімності.
Європейський дипломат зазначив, що немає жодних сумнівів у тому, що за цим стоїть Росія.
Також за інформацією видання, Сполучені Штати вже запропонували підтримку в розслідуванні і реагуванні на напад.
DoS-атака на українські банки і сайти: що відомо
Вранці 15 лютого деякі клієнти "ПриватБанку" отримали повідомлення про те, що банкомати установи перестали масово працювати. У "Приватбанку" заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.
Пізніше стало відомо, що перестав працювати мобільний додаток "Приват24", користувачі не могли увійти в особисті кабінети. У "Приватбанку" повідомили, що на додаток "Приват24" здійснено DDoS-атаку
Крім того, з'явилася інформація про те, що припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Після переходу за посиланням з'являється сповіщення: "Немає зв'язку з сайтом". Така ж ситуація сталася з офіційним сайтом Збройних сил України.