У Франції оголосили вироки двом фігурантам у справі про розстріл редакції "Шарлі Ебдо"
У Франції оголосили вироки двом фігурантам у справі про розстріл редакції сатиричного журналу "Шарлі Ебдо".
Читайте такожАвтор карикатури на пророка Мухаммеда йде з Charlie HebdoПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що мова йде про зв`язкового терористів та дружину одного з них.
Загалом судять 14 осіб, частину заочно. Всі вони своєї провини не визнають.
Розстріл "Шарлі Ебдо": подробиці
- Редакцію розстріляли два брати Саїд та Шеріф Куаші 5 років тому через карикатури на мусульманського пророка Мухамеда.
- В результаті нападу загинули 11 людей, включно з поліцейським, який намагався наздогнати терористів.
- Сатиричну газету "Charlie Hebdo" було засновано в 1969 році. Серед іншого, тут публікували карикатури на іслам і на пророка Магомета.
- До того на редакції журналу вже здійснювалися напади. Зокрема, у 2011 році невідомі підпалили будівлю, у якій розташовувалась газета, жбурнувши туди коктейль Молотова.
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