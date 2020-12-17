Загалом судять 14 осіб, частину заочно.

У Франції оголосили вироки двом фігурантам у справі про розстріл редакції сатиричного журналу "Шарлі Ебдо".

Читайте такожАвтор карикатури на пророка Мухаммеда йде з Charlie HebdoПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що мова йде про зв`язкового терористів та дружину одного з них.

Загалом судять 14 осіб, частину заочно. Всі вони своєї провини не визнають.

Розстріл "Шарлі Ебдо": подробиці

Редакцію розстріляли два брати Саїд та Шеріф Куаші 5 років тому через карикатури на мусульманського пророка Мухамеда.

В результаті нападу загинули 11 людей, включно з поліцейським, який намагався наздогнати терористів.

Сатиричну газету "Charlie Hebdo" було засновано в 1969 році. Серед іншого, тут публікували карикатури на іслам і на пророка Магомета.

До того на редакції журналу вже здійснювалися напади. Зокрема, у 2011 році невідомі підпалили будівлю, у якій розташовувалась газета, жбурнувши туди коктейль Молотова.

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Автор: УНІАН