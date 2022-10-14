В Офісі президента сподіваються, що до кінця переговорів компанія SpaceX забезпечить стабільний супутниковий інтернет-зв‘язок в Україні.

Україна знайде рішення для продовження роботи супутникових інтернет-терміналів Starlink.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але Ілон Маск допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок", - заявив Подоляк.

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Своєю чергою, міністр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав не турбуватися через роботу Starlink в Україні.

"Термінали Starlink працювали, працюють та будуть працювати", - написав Федоров.

Starlink в Україні і заяви Ілона Маска про війну

Starlink - це проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

У вересні компанія SpaceX направила листа до Пентагону з попередженням, що більше не може продовжувати фінансувати послуги Starlink.

У листі також було зроблено запит до Пентагону перейняти фінансування щодо використання послуг Starlink для українського уряду та армії, що, за твердженнями SpaceX, коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця цього року і може коштувати ще близько 400 млн доларів на наступні 12 місяців.

Власник SpaceX Ілон Маск заявив, що відмовою безкоштовно надавати ЗСУ термінали Starlink "слідував рекомендаціям" екс-посла України в Німеччині Андрія Мельника "піти нах*й", який написав це під постом Маска про "перемир'я з Росією".

3 жовтня Ілон Маск опублікував твіт свого бачення "миру" між Росією і Україною, згідно з яким Київ повинен віддати частину територій РФ шляхом проведення чергових псевдореферендумів.

Тисячі користувачів, у тому числі політиків і журналістів, відповіли обуренням на ці заяви Маска. Український волонтер Сергій Притула навіть відправив підприємцю підручник з історії України.

Водночас Кремль привітав "мирний план" Маска. Американський мільярдер пізніше зізнався, що просто боїться "Третьої світової".

За інформацією видання Vice, перед публікацією своїх скандальних твітів Маск міг спілкуватися з Путіним. Згодом Ілон Маск спростував інформацію про недавню бесіду з Путіним. Він зазначив, що говорив з російським диктатором близько 18 місяців тому.

Ці події співпали з повідомленнями про перебої супутникового зв'язку Starlink, якою українські військові користуються під час боїв. При цьому стверджувалося, що ЗСУ ніхто про це заздалегідь не попереджав. Сам Ілон Маск заявив, що інформація про це "засекречена".

Також, за даними західних ЗМІ, Маск відмовив Україні у використанні Starlink в окупованому Криму.

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