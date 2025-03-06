У Єврокомісії стурбовані і закликають європейські столиці одуматися.

Країни Європи почали активніше видавати росіянам шенгенські візи. Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Латвії.

Останні дані статистики були оприлюднені цього тижня на зустрічі Ради міністрів юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу в Брюсселі. Повідомляється, що торік громадянам Росії було видано 565 069 шенгенських віз. І це начебто на 25% більше, ніж було у 2023 році.

Однак візова статистика за минулі роки свідчить про дещо інше. У 2023 році справді було видано менше віз, ніж торік. Однак точно не на чверть: 520 387 віз. Тобто у 2024 зростання відбулося усього на 45 тисяч, або на 8,6%.

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Зазначається, що 90% віз, виданих росіянам у 2024 році, були туристичними. Із загальної кількості шенгенських віз, виданих торік, лише 5,7% отримувачів припадає на громадян Росії.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер під час дискусії в Брюсселі висловив стурбованість ситуацією та закликав країни-члени до єдності у питанні видачі шенгенських віз. У Єврокомісії підкреслили загрози, які створює Росія, як у Шенгенській зоні, поблизу неї, так і на географічно більш віддалених територіях.

Які країни видають найбільше віз росіянам

Як писав УНІАН, за даними за 2023 рік, найактивніше візи росіянам видавали Італія, Іспанія та Франція – 134 тисячі, 96,8 тисяч і 99,5 тисяч віз відповідно.

А от найбільше відмов росіяни отримали від Мальти (34,8% від загальної кількості поданих запитів), Естонії (31,7%), Швеції (29,6%), Австрії (26,4%) і Німеччини (20,5%).

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