Келлог заявив, що ліквідація російського генерала Ігоря Кирилова не стане перешкодою для початку мирних переговорів Києва з Москвою.

Майбутній спецпосланець Трампа по Україні Кіт Келлог стверджує, що Росія і Україна готові провести діалог про завершення війни, а Дональд Трамп здатний стати посередником. Про це він заявив в ефірі Fox Business.

За його словами, новообраний президент може завершити війну до кінця 2025 року, оскільки з поверненням республіканця в Білий дім для цього настане "чудовий час".

Келлог повідомив, що в січні відвідає Київ з візитом, деталі поїздки будуть оголошені пізніше.

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Також він зазначив, що ліквідація російського генерала Ігоря Кирилова не стане перешкодою для початку мирних переговорів Києва з Москвою. При цьому Келлог наголосив, що, на його думку, вбивство військового злочинця "не було розумним кроком" з боку Києва.

"Я не думаю, що це дійсно невдача, але я б сказав, що є правила ведення війни і є певні речі, які ви просто не робите. Наприклад, ви не вбиваєте поранених солдатів на полі бою. Ви не повинні вбивати некомбатантів. Коли ви вбиваєте важливих генералів у їхньому рідному місті, ви нібито розширюєте правила, і я не думаю, що це дійсно розумно", - сказав Келлог.

Війна в Україні - візит Келлога

Спеціальний представник новообраного президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог має намір відвідати Київ наступного місяця і буде не проти зустрічей у Москві, якщо його запросять, пише Bloomberg.

За інформацією особи, знайомої із ситуацією, він також планує відвідати Лондон, Париж і Рим. Джерело видання додало, що поки що такі плани не були остаточно сформовані.

У Кремлі не мають у своєму розпорядженні деталей щодо запланованих поїздок спеціального представника новообраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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