Канцлер ФРН наголосив, що Німеччина не припинить підтримувати Україну, яка має залишатися незалежною і суверенною державою.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, навіщо нещодавно дзвонив російському диктатору Вололимиру Путіну, який не бажає припиняти війну і домовлятися про мир.

Як передає кореспондент УНІАН, про це канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Як говорити з людиною, яка почала війну? На це можна легко відповісти - чіткою позицією, чіткою розмовою, мовою, і чіткими фактами про те, що ми зробимо", - відповів Шольц.

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Як згадав канцлер Німеччини, він говорив з очільником Кремля Володимиром Путіним у Москві ще до повномаштабного вторгнення.

"Це була довга розмова. В багатьох пунктах ми не були одної думки. І як я розумію, почати цю війну вирішили ще за два роки до початку, але після того - на це спрямовано працювали", - наголосив Шольц.

Канцлер зазначив, що саме таким був його досвід розмови з Путіним у 2022 році і також цього року під час недавньої телефонної розмови. Шольц наголосив:

"Я чітко висловив, що Україна має право бути незалежною, суверенною державою, яка вирішує, що хоче бути частиною Європейського Союзу. Вона має свою армію, свої Збройні сили, і може досягти своєї повної незалежності. І це означає, що Росія має припинити війну і вивести свої війська. Я йому чітко сказав".

За його словами, між ним і Путіним є розбіжності щодо України.

"Але, все ж таки, треба мати чітке розуміння і висловити це, і це я зробив", - сказав Шольц.

При цьому, як підкреслив канцлер, він говорив про те, що Німеччина не послабить підтримку України.

"Українці й українки можуть покластися на нас. І нехай російський президент не розраховує на те, що він колись може мати Україну самотньою як противника. Ні, ми готові підтримувати Україну в необхідній мірі і скільки це потрібно. І саме зараз у цій ситуації - це дуже важливе повідомлення", - сказав Шольц.

Він висловив переконання, що Україна звлишиться незалежною державою і Німеччина все зробить для цього, що від неї залежить.

Своєю чергою, як відзначив Зеленський, він знав канцлер буде комунікувати з російською стороною.

"Це правда. Олаф про це говорив. І так само Олаф знав моє відношення до цього. Я дійсно вважаю, що ізоляція Путіна - санкційна, дипломатична тощо - посилює більше Україну і послаблює його", - сказав Зеленський.

Президент України вважає, що в Європі і не тільки в Європі може так статися, через різні причини, що після однієї розмови відбудеться друга, третя і п'ята розмова, бо іноді керівники держав хочуть на себе взяти лідерство. Зеленський додав:

"І я вважаю, що в цьому може бути просто потім така хвиля визнання фактично Путіна. Я вважаю, що це не зміцнює Україну".

Водночас, він сказав, що в України з Німеччиною є набагато більше спільного, аніж є розбіжностей. "Нехай у цьому питанні у нас будуть різні думки", - сказав Зеленський.

При цьому, як додав Шольц, що дружба і співпраця між Німеччиною та Україною настільки міцні, що країни мають довіру одна до одної.

"Німеччина стоїть на позиції, що не може бути жодних рішень про Україну без українців. Саме це є те, що є дуже важливим. Далі я буду (на зустрічах) з друзями, партнерами і союзниками наполягати на тому, що не може бути рішень і миру без врахування думок українців, бо це країна, демократія, яка іде своїм шляхом до Європейського Союзу", - наголосив Шольц.

Розмова Путіна і Шольца - деталі

15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц уперше за два роки зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну. В уряді ФРН заявили, що канцлер засудив війну проти України та закликав російського диктатора завершити її.

Згодом він поділився, що неодноразово розмовляв з лідером РФ телефоном до кінця 2022 року. Через два роки він зважився знову зателефонувати йому.

"І це ніколи не були приємні розмови. Цього разу теж не було приємної розмови. Але треба говорити, навіть для того, щоб це почути", - пояснив Шольц.

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