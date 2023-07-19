Він прогнозує, що з часом цінність здібностей людського розуму тільки зростатиме.

Системи штучного інтелекту не зможуть замінити людину-шпигуна.

Таке переконання висловив глава розвідувальної служби Британії МІ6 Річард Мур, передає Sky News. Він не згоден з твердженням, що комп'ютери не замінять організації, які збирають розвідувальну інформацію, на кшталт МІ6.

"Швидше за все буде навпаки. З тим, як штучний інтелект освоюватиме океан відкритих джерел, ще більшу цінність матиме виловлювання секретів, що лежать поза межами його можливостей", – пояснив свою думку Мур.

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Очільник МІ6 додав, що унікальні характеристики людських агентів у потрібних місцях стануть ще більш значущими.

"Люди не є пасивними збирачами інформації: нашим агентам можна ставити завдання і керувати ними; вони можуть виявляти нові питання, які нам буле невідомі, а іноді вони можуть впливати на рішення всередині уряду або терористичної групи", - сказав Мур.

Він переконаний, що людський розум в епоху штучного інтелекту все частіше визначатиметься як те, що машини не можуть виконувати, хоча ми повинні очікувати, що межа можливостей машин буде просуватися з вражаючою швидкістю.

Робота штучного інтелекту

Останнім часом розвиток систем штучного інтелекту отримав серйозний поштовх. Їх намагаються застосовувати у різних сферах людського життя. Але разом з тим, правила використання штучного інтелекту до сих пір не розроблені. Це викликає побоювання серед влади різних країн.

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