Німецька асоціація журналістів назвала це рішення дурним.

Німецький таблоїд Bild збирається замінити ряд редакційних посад штучним інтелектом.

Таким чином вони хочуть заощадити близько 100 мільйонів євро, пише The Guardian. "Газета, на жаль, розлучається з колегами, у яких є завдання, які в цифровому світі виконуються за допомогою ШІ і/або автоматизованих процесів", - йдеться в листі, відправленому співробітникам таблоїду. Це може призвести до сотень звільнень.

Генеральний директор медіагрупи Axel Springer SE (Bild, Die Welt і Fakt) Матіас Депфнер взимку заявив, що вони повинні стати виключно цифровою медіа-компанією, а ШІ "може зробити незалежну журналістику краще, ніж будь-коли, або замінити її".

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Німецька асоціація журналістів розкритикувала це рішення. "Цей крок був не тільки антисоціальним по відношенню до працівників, але і вкрай дурним з економічної точки зору", - заявили вони.

Штучний інтелект у ЗМІ

Американський новинний сайт BuzzFeed в цьому році оголосив, що буде використовувати штучний інтелект для поліпшення контенту і онлайн-опитувань.

Також можливість використання ШІ розглядають британські газети Daily Mirror і Daily Express.

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