Німецький таблоїд Bild збирається замінити ряд редакційних посад штучним інтелектом.
Таким чином вони хочуть заощадити близько 100 мільйонів євро, пише The Guardian. "Газета, на жаль, розлучається з колегами, у яких є завдання, які в цифровому світі виконуються за допомогою ШІ і/або автоматизованих процесів", - йдеться в листі, відправленому співробітникам таблоїду. Це може призвести до сотень звільнень.
Генеральний директор медіагрупи Axel Springer SE (Bild, Die Welt і Fakt) Матіас Депфнер взимку заявив, що вони повинні стати виключно цифровою медіа-компанією, а ШІ "може зробити незалежну журналістику краще, ніж будь-коли, або замінити її".
Німецька асоціація журналістів розкритикувала це рішення. "Цей крок був не тільки антисоціальним по відношенню до працівників, але і вкрай дурним з економічної точки зору", - заявили вони.
Штучний інтелект у ЗМІ
Американський новинний сайт BuzzFeed в цьому році оголосив, що буде використовувати штучний інтелект для поліпшення контенту і онлайн-опитувань.
Також можливість використання ШІ розглядають британські газети Daily Mirror і Daily Express.