Обраний президент США заявив, що вірить у подальше порозуміння з очільником Китаю.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він спілкувався з китайським лідером Сі Цзіньпіном через своїх представників і що він вірить у подальше порозуміння з очільником Китаю. Про це пише Reuters.

"Ми вже говорили. Ми говорили через своїх представників", - цитує агентство слова Трампа з інтерв'ю ведучому консервативного ток-шоу Х'ю Г'юїтту.

Зазначається, що Трамп описав китайського лідера як "сильну та могутню людину, яку, за його словами, шанують у Китаї".

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"І я думаю, що ми, мабуть, дуже добре порозуміємося. Але ви знаєте, це має бути вулиця з двостороннім рухом", - сказав Трамп, додавши, що Китай "обдирає" США економічно.

Трамп і Сі: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, на початку грудня 2024 року Трамп уперше після перемоги на виборах поговорив із Сі Цзіньпіном. "У мене була угода з президентом Сі, з яким я дуже добре ладжу", - сказав новообраний президент. Висловлювання Трампа свідчать про те, що між Пекіном і командою Трампа відновилися контакти на найвищому рівні.

Трамп запросив Сі Цзіньпіна до США на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня. Сі отримав запрошення ще на початку листопада. Тим часом відомо, що на інавгурацію у США зазвичай запрошують послів та інших дипломатів, а не голів інших країн.

Однак, за інформацією ЗМІ, очільник Китаю не поїде на інавгурацію Трампа. Натомість до США завітає посол Китаю із дружиною, як це буває зазвичай. Однак до них можуть приєднатися додаткові офіційні особи з Пекіна.

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