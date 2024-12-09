Трамп розповів, що спілкувався з Сі минулого тижня.

Новообраний президент США Дональд Трамп розповів, що провів першу після своєї перемоги на виборах розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Як пише Bloomberg, в інтерв'ю програмі Meet the Press телеканалу NBC Трамп сказав, що "поспілкувався" із Сі минулого тижня, проте не уточнив, коли відбулася розмова і що обговорювалося.

"У мене була угода з президентом Сі, з яким я дуже добре ладжу", - сказав Трамп.

Як зазначає видання, висловлювання Трампа свідчать про те, що між Пекіном і командою Трампа відновилися контакти на найвищому рівні.

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Офіційний представник МЗС Китаю Мао Нін на регулярній пресконференції в Пекіні в понеділок, відповідаючи на запитання про спілкування двох лідерів, ухилилася від відповіді, сказавши лише, що політика Китаю щодо США "послідовна і ясна".

"Ми хотіли б працювати зі США на основі принципу взаємної поваги, мирного співіснування і співпраці", - сказала вона.

Після перемоги Трампа на виборах Сі надіслав йому вітальне послання і висловив бажання зберегти відносини "здоровими і стійкими".

Стосунки між Сі та Трампом були теплими під час першого терміну перебування колишнього президента США при владі. Але вони постраждали під час торгової війни та пандемії, коли Трамп назвав Ковід-19 "китайським вірусом". Востаннє Трамп і Сі зустрічалися особисто в червні 2019 року в кулуарах саміту Групи 20 в Японії.

Відносини США і Китаю

Як писав Reuters, Трамп під час передвиборчої кампанії пообіцяв запровадити майже 40% тарифи на китайський імпорт. Такий крок може призвести до зниження темпів зростання другої за величиною економіки світу до 1 відсоткового пункту.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив Дональда Трампа, що США зіткнуться з "жахливою загрозою" з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї, якщо Україна буде змушена піти на поступки, щоб припинити війну з Росією. Зокрема, за словами Рютте, якщо Росії дозволять захопити значну частину України, лідер КНР може відчути себе сміливіше і застосувати силу проти Тайваню.

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