В ЄС побоюються, що Трамп скасує санкції проти Росії та інші укази Байдена, - FT

Швидкий аналіз таких рішень перед інавгурацією Трампа підкреслює вразливість ЄС перед потенційними діями Трампа.

Чиновники ЄС аналізують сотні виконавчих указів і санкцій, запроваджених президентом США Джо Байденом, на тлі занепокоєння, що Дональд Трамп скасує їх, що потенційно зашкодить зовнішнім відносинам і торгівлі, пише Financial Times.

Представники ЄС занепокоєні тим, що Трамп може скасувати рішення Байдена без урахування їхніх наслідків для міжнародних партнерів. Чиновники Європейської комісії вже почали перегляд указів, пов’язаних із санкціями проти Росії, торгівлею та кібербезпекою, щоб оцінити можливі ризики для блоку.

Швидкий аналіз таких рішень перед інавгурацією Трампа підкреслює вразливість ЄС перед потенційними діями Трампа, який неодноразово погрожував радикальними заходами проти союзників США.

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Історія вже показувала, що Трамп активно переглядає політику попередніх адміністрацій. У 2017 році він скасував відлигу у відносинах із Кубою, вийшов із Паризької кліматичної угоди, а у 2018 році припинив участь США в ядерній угоді з Іраном, яку було укладено за адміністрації Обами. Ці дії завдали значного удару по трансатлантичній співпраці, і Брюссель побоюється повторення подібних кроків.

Особливо серйозне занепокоєння викликає ймовірність скасування санкцій проти Росії, запроваджених через її повномасштабне вторгнення в Україну. У ЄС вважають, що збереження цих санкцій є критично важливим, навіть якщо Трамп вирішить використовувати їх як інструмент у можливих переговорах із Москвою.

У відповідь на можливі зміни ще влітку 2024 року було створено внутрішню команду експертів, яка аналізує ймовірні наслідки другого терміну Трампа. Серед основних тем – потенційні торговельні конфлікти, зменшення підтримки України, а також зміна політики Вашингтона щодо європейської оборони та безпеки.

Представники ЄС визнають, що виконавчі укази є досить крихким елементом американської політики, оскільки новий президент має повноваження відкликати їх у будь-який момент. Тому Брюссель прагне розробити стратегії, які допоможуть мінімізувати негативні наслідки для європейських союзників.

Занепокоєння викликають не лише конкретні рішення, але й загальна непередбачуваність можливого другого президентства Трампа. Останні заяви Трампа, зокрема щодо можливого використання митного тиску на Данію для купівлі Гренландії чи пропозиції включити Канаду до складу США, підсилюють страхи щодо його зовнішньополітичного курсу.

"Найбільша проблема полягає в тому, що Трамп може вирішити змінити все просто тому, що це зробив Байден", – зазначив один із європейських чиновників. ЄС прагне уникнути дестабілізації та зберегти досягнення, напрацьовані за останні роки.

Інавгурація Трампа

Як відомо, 47-й президент Сполучених Штатів Америки має скласти присягу 20 січня 2025 року. За даними ЗМІ, серед запрошених є очільник Китаю Сі Цзіньпін.

Водноч українського лідера Володимира Зеленського Трамп ще не запросив на свою інавгурацію. Він казав, що не проти його візиту, однак Зеленський вже підкреслив, що без запрошення не поїде.

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