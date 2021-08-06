Молдаванці, що знімала гроші з банкомата, не сподобалося, що модель Яна Варнакова стоїть занадто близько до неї.

Яну Варнакову, яка у 2008 році виграла титул "Міс Молдова", побили за фразу на російській мові.

Інцидент вона записала на телефон і виклала у свій Instagram.

Молдаванці, що знімала гроші з банкомата, не сподобалося, що дівчина стоїть занадто близько до неї. Вона подумала, що Варнакова хоче підглянути її ПІН-код. На образи дівчина відповіла російською мовою, що зачепило молдаванку ще більше. Вона стала бити дівчину сумкою, називаючи "стервою" і "смердючою росіянкою".

"Я повторюся, не важливо, якої ви нації, релігії і кольору шкіри, ми всі люди. Бережіть себе і своїх близьких", - прокоментувала інцидент Варнакова.

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Автор: Денис Прядко