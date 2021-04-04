У Франції побили 78-річного бізнесмена, екс-президента футбольного клубу Олімпік Марсель і екс-міністра у справах міст Бернара Тапі.
Про це повідомляє Francebleu.
Напад стався вночі у власному будинку політика, який знаходиться в населеному пункті Комб-ла-Віллі в департаменті Сена і Марна.
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В особняк увірвалися четверо грабіжників, які спочатку побили Тапі і його дружину, а потім їх зв'язали. Після цього зловмисники винесли з будинку цінні речі.
Сусіди викликали рятувальні служби. Дружину Тапі госпіталізували. Судова поліція на цей час веде розслідування.
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