В особняк увірвалися четверо грабіжників, які спочатку побили Бернара Тапі і його дружину, а потім їх зв'язали.

У Франції побили 78-річного бізнесмена, екс-президента футбольного клубу Олімпік Марсель і екс-міністра у справах міст Бернара Тапі.

Про це повідомляє Francebleu.

Напад стався вночі у власному будинку політика, який знаходиться в населеному пункті Комб-ла-Віллі в департаменті Сена і Марна.

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В особняк увірвалися четверо грабіжників, які спочатку побили Тапі і його дружину, а потім їх зв'язали. Після цього зловмисники винесли з будинку цінні речі.

Сусіди викликали рятувальні служби. Дружину Тапі госпіталізували. Судова поліція на цей час веде розслідування.

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Автор: Денис Прядко