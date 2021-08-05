Українцям потрібно відмовитися від мови країни-агресора, вважає Ніцой.

Скандальна дитяча письменниця Лариса Ніцой висловилася про мовне питання в Україні. Також вона закликала називати російську мову "московською", а саму РФ - Московією.

Про це Ніцой заявила в ефірі програми "Реальна політика. Підсумки" на каналі "Україна 24".

Так, Лариса Ніцой розповіла історію про діалог з російськомовною продавчинею. Під час бесіди з письменницею жінка, яка продавала солодощі, висловила свою підтримку та заявила, що усім українцям потрібен "чарівний копняк". Цей "копняк" допоможе громадянам країни відмовитись від російської мови та повністю перейти на українську.

Після цього, продовжуючи історію, Ніцой запропонувала перейменувати російську мову та заявила, що РФ "стирила" в України історичну назву.

"Я називаю цю мову московською і це правильна її назва. Закликаю усіх називати Росію Московією, їхньою історичною назвою. Бо російська мова - наша назва, у нас стирена" - заявила письменниця.

Читайте такожПомер колишній прем'єр-міністр УкраїниТак, для російськомовних українців "чарівним копняком" став закон про мову. Тепер усі мають переходити на українську не тільки у сферах обслуговування, а й у приватних розмовах, вважає Ніцой.

За словами письменниці, "змосковщення" українських дітей іде шаленими темпами через дуже агресивну культурну політику та агресію з РФ. Ніцой наполягає на тому, що російська мова українцям не потрібна, але її дуже багато всередині країни.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Ніцой розкритикувала гурт Green Grey через російську мову. Письменниця вважає, що виконавці мають показати свій патріотизм піснями українською, а не скаргами на "утиски".

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Автор: Поліна Кузенко