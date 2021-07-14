Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, жінка побила свою підопічну руками і ногами, завдавши їй серйозних травм.

В Італії правоохоронці затримали 52-річну українку, яка побила літню місцеву жительку.

Як повідомляє Padovaoggi.it., інцидент стався в місті Падуя. Стверджується, що українка доглядала за 87-річною італійкою. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вона побила свою підопічну руками і ногами, завдавши їй серйозних травм.

Передбачається, що це вже не перший епізод насильства з боку затриманої.

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У січні в Італії в місті Лоді-Веккьо знайшли мертвою 52-річну українку Валентину Король. Вона пішла з дому, а через дві доби її тіло виявили на березі каналу.

Італійська поліція повідомляє, що українка зникла ввечері 9 січня. Чоловік оголосив її розшук. І тільки в понеділок, 11 січня, місцеві жителі помітили на березі каналу тіло жінки. За даними місцевого прокурора, слідів насильницької смерті на тілі українки не виявлено.

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Автор: Дмитро Захаров