У Румунії священник випадково втопив немовля під час хрещення.
Як повідомляє румунський портал Ziardesuceava.ro, трагічний інцидент стався в церкві Св. Костянтина і Олени в румунському місті Сучава.
Повідомляється, що півторамісячний малюк напився води, і у нього сталася зупинка серця. Прибулі на виклик медики змогли реанімувати дитину, у вкрай важкому стані її госпіталізували.
Читайте такожУ Рівному немовля, мати якого померла після домашніх пологів, виписали з лікарні (відео)
«У дитини у віці шести тижнів сталася зупинка серця в церкві після обряду хрещення. Її реанімували лікарі SMURD. Малюка госпіталізували, він перебуває у важкому стані в реанімації, інтубований і підключений до штучної вентиляції легенів», - повідомив 31 січня прес-секретар повітової лікарні Сучави Дан Теодорович.
Однак, як повідомляє digi24.ro, в ніч на 1 лютого дитина померла. У зв'язку з цим правоохоронні органи порушили кримінальну справу.
Спочатку справу було порушено за статтею за умисне заподіяння шкоди здоров'ю, але після смерті дитини статтю перекваліфікували на іншу - вбивство.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Бразилії немовля вижило після 8 годин у могилі
- У паризькому поїзді народився хлопчик і в подарунок отримав безкоштовний проїзд до 25 років
- Диво-пологи: британка народила двійню, перебуваючи в комі через коронавірус (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram