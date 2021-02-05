Півторамісячний малюк напився води, і у нього сталася зупинка серця.

У Румунії священник випадково втопив немовля під час хрещення.

Як повідомляє румунський портал Ziardesuceava.ro, трагічний інцидент стався в церкві Св. Костянтина і Олени в румунському місті Сучава.

Повідомляється, що півторамісячний малюк напився води, і у нього сталася зупинка серця. Прибулі на виклик медики змогли реанімувати дитину, у вкрай важкому стані її госпіталізували.

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«У дитини у віці шести тижнів сталася зупинка серця в церкві після обряду хрещення. Її реанімували лікарі SMURD. Малюка госпіталізували, він перебуває у важкому стані в реанімації, інтубований і підключений до штучної вентиляції легенів», - повідомив 31 січня прес-секретар повітової лікарні Сучави Дан Теодорович.

Однак, як повідомляє digi24.ro, в ніч на 1 лютого дитина померла. У зв'язку з цим правоохоронні органи порушили кримінальну справу.

Спочатку справу було порушено за статтею за умисне заподіяння шкоди здоров'ю, але після смерті дитини статтю перекваліфікували на іншу - вбивство.

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Автор: УНІАН