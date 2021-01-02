Контракт вартістю 150,4 мільйона доларів передбачає запуск космічних апаратів малого та середнього розміру.

Компанія Ілона Маска SpaceX отримала урядовий контракт на запуск 28 супутників для космічної агенції Пентагону.

Про це повідомило Міністерство оборони США, передає Голос Америки.

Контракт вартістю 150,4 мільйона доларів передбачає запуск космічних апаратів малого та середнього розміру, які Агенція космічного розвитку при Міністерстві оборони США має закупити у різних постачальників.

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SpaceX планує два запуски Falcon 9, по 14 супутників на кожному, з бази військово-повітряних сил США "Ванденберг", що в Каліфорнії. Чотири із тих сателітів були створені компанією SpaceX.

Перший запуск планують на вересень 2022 року, а всі супутники мають бути доставлені на орбіту до березня 2023 року.

Раніше космічна агенція Пентагону заявляла, що тендер на запуск виграє та компанія, яка запропонує "найкращу якість", на основі низки критерій, серед яких ціна, графік, досвід запусків у минулому.

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Автор: УНІАН