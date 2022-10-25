Військово-політичне керівництво РФ та режим Путіна розглядають ці рухи як одну з ключових загроз єдності та навіть самого існування Росії.

Спецслужби Російської Федерації найближчим часом готують широку дискредитаційну кампанію проти лідерів національних та національно-визвольних рухів народів РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що спецслужби прагнуть принизити саме прагнення народів до самовизначення.

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"Для цього, як в самій Росії, так і за її межами – в Європі, США та Україні будуть використані наявні "агенти впливу" в інформаційній та політичній сферах. Їхнє завдання – донести до "широких мас" думку про апріорі агресивний, терористичний чи навіть нацистський характер будь-яких національних рухів", - йдеться у повідомленні.

Мета цієї кампанії – зірвати міжнародну підтримку права народів на захист своїх прав, мови, культури, а також сформувати в середині українського суспільства негативне ставлення до народів РФ, які потерпають від імперської політики.

"Традиційно в першу чергу під удар російської пропаганди підпадають народи Кавказу, що активно виборюють своє право на самовизначення. Зокрема, чеченська опозиція", - зауважують в ГУР.

Повідомляється, що військово-політичне керівництво РФ та режим Путіна "розглядають національно-визвольні рухи як одну з ключових загроз єдності та навіть самого існування Росії" і саме їхнє виникнення сприймається як фактор нестабільності та викликає жорстку протидію з боку кремлівської верхівки.

В розвідці вважають, що найкращий спосіб протидії подібним кампаніям – несприйняття маніпуляційних меседжів, незалежно від імені спікера, який їх розповсюджує, а також виявлення прихованих "агентів впливу" під виглядом "лідерів думок".

Чеченська Республіка

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада України 287-ма голосами визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудила вчинення геноциду чеченського народу.

Парламент засудив міжнародні злочини, скоєні РФ під час першої (1994-1996) і другої (1999-2009) війн проти Чеченської Республіки Ічкерія, політику геноциду чеченського народу, наслідуючи злочинні дії царського режиму 1817-1864 років та радянської влади 1944 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до народів Кавказу, Сибіру та інших корінних народів Росії. Він закликав їх боротися та захищати свою свободу.

Очільник уряду Ічкерії у вигнанні Ахмед Закаєв заявляв, що збройні структури Чеченської Республіки Ічкерія розпочали процес свого відновлення в Україні.

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