Серед росіян вже поширюють "страшилки", у яких звинувачують у терактах Україну.

Спецслужби РФ, імовірно, готують теракти проти власного населення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, військкомати на території РФ розповсюджують "пам’ятки" для місцевих жителів в яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення. Начебто "диверсанти" викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі.

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"Ця "страшилка" – дзеркальне відображення реальних дій рашистів на тимчасово окупованих територіях України. Після звільнення там справді масово залишались різноманітні заміновані предмети, побутові прилади і дитячі іграшки, які призводили до каліцтв і навіть смертей мирного населення", - зазначає розвідка.

На переконання ГУР, російські спецслужби таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України.

Війна з Росією і контрнаступ ЗСУ - важливі новини

РФ ще у 2014 році вдерлася на українську територію - захопила український Крим і на Донбасі підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

Унаслідок повномасштабного вторгнення, здійсненого 24 лютого, Росія захопила частини Запорізької та Херсонської областей. РФ вже провела на окупованих територіях свої псевдореферендуми і назвала українські землі "своїми".

Українська армія з кінця серпня проводить контрнаступ на різних напрямках. На Херсонському напрямку станом на 9 жовтня від супротивників звільнено понад 1 170 квадратних кілометрів.

19 числа стало відомо, що Володимир Путін на окупованих Росією територіях України запровадив "воєнний стан".

20 жовтня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російська влада планує здати українській стороні значні території Херсонської області.

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