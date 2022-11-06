Це сталося в рамках загального підвищення бойової готовності сил США і Саудівської Аравії.

США направили авіацію в бік Ірану на тлі побоювання Саудівської Аравії щодо можливого нападу Тегерана на королівство.

Як пише The Washington Post, не анонсована відправка літаків стала "ілюстрацією сили і важливості партнерства" США і Саудівської Аравії.

Повідомляється, що після того, як розвідка Саудівської Аравії попередила США про неминучі атаки іранських балістичних ракет і безпілотників на цілі в королівстві, Центральне командування США направило в напрямку Ірану військові літаки, що базуються в регіоні Перської затоки. WP не інформує, коли це могло статися, але повідомляє, що це відбулося в рамках загального підвищення бойової готовності сил США і Саудівської Аравії.

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За інформацією журналістів, попри агресивну реакцію США на прийняте минулого місяця Саудівською Аравією рішення скоротити видобуток нафти, адміністрація президента США Джо Байдена шукає ознаки того, що тісні відносини в області безпеки між Вашингтоном і Ер-Ріядом, що тривають десятиліттями, можна врятувати.

"Ми розриваємо стосунки? Ні. У нас були фундаментальні розбіжності щодо стану ринку нафти та світової економіки, і ми аналізуємо те, що сталося. Але в цих відносинах на карту поставлені важливі інтереси", – зазначив високопоставлений чиновник адміністрації, коментуючи заяви Байдена про "деякі наслідки" для Саудівської Аравії через нафтову угоду на користь РФ.

Наразі США зберігають значну кількість повітряних засоби в регіоні, в тому числі винищувачі F-22 в Саудівській Аравії. Також там знаходяться близько 2500 військовослужбовців США, багато з яких беруть участь у розвідувальній роботі і навчанні.

Загроза нападу Ірану на Саудівську Аравію та Ірак

Раніше AP і Wall Street Journal повідомили, що Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі Сполученими Штатами, які підтверджують плани Ірану про напад на королівство і іракське місто Ербіль.

Повідомлялося також, що Саудівська Аравія, США і кілька інших сусідніх держав підвищили рівень бойової готовності своїх збройних сил.

У США заявили, що "стурбовані картиною загроз". Також наголосили, що перебувають в контакті з Саудівською Аравією і готові "без коливань діяти для захисту своїх інтересів та інтересів партнерів в регіоні".

У Тегерані заявили, що дані "недостовірні", а звинувачення є безпідставними.

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