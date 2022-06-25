HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена наприкінці 90-х років

Американські далекобійні РСЗВ HIMARS вже задіяні у боях з окупантами.

Відео з фронту у Telegram опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території", - йдеться у повідомленні.

23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив про прибуття реактивних систем залпового вогню HIMARS з США. Перший транш, за відкритими даними, включав чотири одиниці РСЗВ.

Того ж дня Вашингтон заявив про передачу Україні додаткових HIMARS.

HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена наприкінці 90-х років.

Ця РСЗВ призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин та бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Система призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Максимальна дальність складає 300 км.

Україні поки передали ракети дальністю до 80 км.

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