Американські далекобійні РСЗВ HIMARS вже задіяні у боях з окупантами.
Відео з фронту у Telegram опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території", - йдеться у повідомленні.
23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив про прибуття реактивних систем залпового вогню HIMARS з США. Перший транш, за відкритими даними, включав чотири одиниці РСЗВ.
Того ж дня Вашингтон заявив про передачу Україні додаткових HIMARS.
HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена наприкінці 90-х років.
Ця РСЗВ призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин та бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.
Система призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Максимальна дальність складає 300 км.
Україні поки передали ракети дальністю до 80 км.