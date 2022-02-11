У США вважають, що санкції повинні бути спрямовані на стримування Росії.

США готові ввести "жорсткі економічні санкції проти Росії" тільки в разі її вторгнення в Україну, проте про превентивні заходи поки що не йдеться.

Про це повідомив радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, передає CNBC.

За словами Саллівана, у разі вторгнення Росії США і їх союзники "готові рішуче відреагувати" за допомогою цілого ряду дій, таких як введення "жорстких економічних санкцій" і зміна воєнного стану НАТО.

"Якщо Росія продовжить діяти, її довгострокова міць і вплив будуть зменшені, а не посилені вторгненням", — сказав Салліван.

"Росія зіткнеться з більш рішучим трансатлантичним співтовариством. Їй доведеться піти на додаткові поступки Китаю. Вона зіткнеться з масовим тиском на свою економіку і експортним контролем, що підірве її військово-промислову базу, і зіткнеться з хвилею засудження з усього світу", — додав він.

Також, за словами Саллівана, президент США Байден вважає, що санкції повинні бути націлені на стримування Росії і планує ввести їх тільки в тому випадку, якщо Росія починає вторгнення в Україну.

"Що б не сталося далі, Захід більш згуртований, ніж будь-коли", — зазначив Салліван.

Нагадаємо, також Салліван закликав громадян США покинути Україну протягом 48 годин. За його словами, Росія зосередила достатньо сил для масштабної військової операції проти України і може почати її в будь-який день.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен також заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який час, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

Блінкен зазначив, що Вашингтон продовжує скорочувати чисельність співробітників американського посольства в Україні і повторив заклик Держдепартаменту, щоб всі американці в Україні покинули країну негайно.

Раніше президент США Джо Байден також закликав усіх американців, які залишаються в Україні, виїжджати з країни через загрозу російського вторгнення. Також негайно покинути Україну закликали й в Держдепі США.

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