Доставлено ще 90 тонн боєприпасів.

В Україну прибув черговий літак з військовою допомогою від США.

Про це у Facebook написав міністр оборони Олексій Резніков.

"Птахи прилітають, наче вертаються з вирію. Сьогодні надійшло ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для Збройних сил України. Загальна вага військової допомоги від США на даний момент сягає 1300 тонн", - зазначив Резніков.

Таким чином, це вже 16-й літак допомоги США.

За інформацією міністра, вчора прибуло до Києва два літаки з військовою допомогою від партнерів з США.

"Javelins, бойові постріли для гранатомета та інша оборонна амуніція для Збройних Сил України. Вага військової допомоги від наших американських друзів, яку доставили, становить близько 130 тонн. Загалом на сьогодні ми отримали 15 птахів з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки загальною вагою понад 1200 тон", - йдеться у повідомленні Резнікова за 10 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що міжнародні партнери надали Україні понад тисячу тонн оборонної зброї та військового обладнання. Військова допомога надійшла від США, Великої Британії, Польщі, Литви, Естонії, Латвії, Чехії.

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