Збитий безпілотник намагався вести розвідку в районі військового об'єкта американської місії.

Військові США збили на території Сирії безпілотний літальний апарат, ймовірно, іранського виробництва. Він проводив розвідку поблизу американської військової бази.

Як повідомляє Центральне командування (CENTCOM) Збройних сил США у Twitter, іранський безпілотник збили вчора, 14 лютого, приблизно о 14:30. Літальний апарат намагався вести розвідку в районі об'єкта підтримки місії у Коноко, патрульної бази на північному сході Сирії.

CENTCOM також опублікував кілька кадрів з місця інциденту. На одному з них видно безпілотник в небі, а на іншому - результат його збиття.

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Російська Федерація зібралася перекидати із Сирії в Україну частину "стратегічних озброєнь". Російська сторона поінформувала про свої плани Ізраїль та попросила не втручатися. Однак все пішло не за планом окупантів.

В кінці жовтня Ізраїль завдав авіаударів по околицях столиці Сирії, де могли робити іранські дрони. Сирійські засоби протиповітряної оборони нібито збили частину ракет, проте інші потрапили в деякі об'єкти поблизу столиці й викликали руйнування.

Також раніше повідомлялося, що Ізраїль вдарив по аеропорту в Дімасі, який використовувався для збирання іранських дронів: потік боєприпасів і запчастин до іранських БПЛА почав надходити в Дімас у січні 2022 року.

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