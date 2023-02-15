Військові США збили на території Сирії безпілотний літальний апарат, ймовірно, іранського виробництва. Він проводив розвідку поблизу американської військової бази.
Як повідомляє Центральне командування (CENTCOM) Збройних сил США у Twitter, іранський безпілотник збили вчора, 14 лютого, приблизно о 14:30. Літальний апарат намагався вести розвідку в районі об'єкта підтримки місії у Коноко, патрульної бази на північному сході Сирії.
CENTCOM також опублікував кілька кадрів з місця інциденту. На одному з них видно безпілотник в небі, а на іншому - результат його збиття.
Ситуація в Сирії: останні новини
Російська Федерація зібралася перекидати із Сирії в Україну частину "стратегічних озброєнь". Російська сторона поінформувала про свої плани Ізраїль та попросила не втручатися. Однак все пішло не за планом окупантів.
В кінці жовтня Ізраїль завдав авіаударів по околицях столиці Сирії, де могли робити іранські дрони. Сирійські засоби протиповітряної оборони нібито збили частину ракет, проте інші потрапили в деякі об'єкти поблизу столиці й викликали руйнування.
Також раніше повідомлялося, що Ізраїль вдарив по аеропорту в Дімасі, який використовувався для збирання іранських дронів: потік боєприпасів і запчастин до іранських БПЛА почав надходити в Дімас у січні 2022 року.