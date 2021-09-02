Американка Діана де Вег зізналася в таємному зв'язку з екс-президентом США Джоном Кеннеді в серпні 2021 року.

Джон Кеннеді проводив спільний час зі своєю ймовірною коханкою Діаною де Вег у квартирі, яка належала екс-президенту США.

Про це пише New York Post.

За розповідями 83-річної жінки, вона зустрічалася з Кеннеді в його квартирі на Боудоін-стріт, 122 в місті Бостон (штат Массачусетс), з 1958 по 1962 рік.

Житло обходилося Кеннеді в 95 доларів на місяць. Площа колишньої квартири під номером 36 становила 67 квадратних метрів. Вона перебувала в будівлі 1926 року з червоної цегли. У ній була невелика вітальня, кухня з дверима, дві спальні і ванна кімната.

Американка де Вег зізналася в таємному зв'язку з екс-президентом США Джоном Кеннеді в інтерв'ю виданню Air Mail в серпні 2021 року. За її словами, їхній роман почався в 1958 році, коли їй було 20 років, а сенатору Джону Кеннеді - 41. На той момент Джон вже п'ять років як був одружений на Жаклін Був'є і виховував з нею двох дітей.

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Автор: Денис Прядко