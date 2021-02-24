Колишні головні шпигуни США і Румунії написали книгу про те, як звинувачений у вбивстві американського президента Лі Гарві Освальд став агентом КДБ.

Вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді організував СРСР. І Генеральний секретар Микита Хрущов особисто віддав наказ розправитися з ним американцю, який був завербований КДБ.

Такі твердження описали в своїй новій книзі два колишні директори розвідок, які працювали по обидва боки від Залізної завіси. Як пише Gazeta Wyborcza, книга називається "Операція "Дракон. Секретна війна Кремля з Америкою". І вона розпалює нові теорії на тему одного з найбільш таємничих політичних вбивств в історії. Авторами виступили Роберт Джеймс Вулсі, який очолював ЦРУ в 1993-1995 роках, а також колишній голова розвідки комуністичної Румунії генерал Іон Пачепа, який згодом став перебіжчиком на бік Заходу. Минулого місяця Пачепа помер від COVID-19.

Читайте такожDie Welt: Світу загрожує ядерна анархія, про яку попереджав КеннедіОбидва колишні розвідники стверджують, що вбивця Кеннеді - Лі Гарві Освальд - насправді був агентом КДБ. А лідер СРСР Микита Хрущов особисто віддав наказ вбити 35-го президента США. Ситуація ускладнилася, коли Москва відмовилася від планів щодо вбивства. Але Освальд наполягав на місії. Автори книги стверджують, що всі докази у справі про вбивство Кеннеді містить 26-томний рапорт так званої "комісії Воррена". Але багато з них не були правильно розтлумачені.

"Розшифрування доказів вказує на те, що вбивця Джона Кеннеді - Лі Гарві Освальд - провів таємну зустріч у місті Мехіко зі своїм радянським офіцером-куратором, який належав до 13-го департаменту КДБ, відповідального за вбивства за кордоном", - йдеться в книзі Вулсі й Пачепи.

Освальд був агентом КДБ?

Автори стверджують, що СРСР завербував Освальда в 1957 році, коли він був морським піхотинцем і проходив службу в Японії. Кілька років він виконував різні таємні завдання. Зокрема, він зібрав інформацію, яка дозволила Радянському Союзу в 1960 році збити літак американського пілота-шпигуна Гері Пауерса. В 1962 році Освальд повинен був отримати наказ самого Хрущова вбити президента Кеннеді.

"Освальд хотів залишитися в СРСР. Але його переконали повернутися в США і вбити президента Кеннеді, якого Хрущов зневажав", - йдеться в книзі.

Освальд повернувся в Америку в червні 1962 року. Автори стверджують, що з червня до квітня 1963 року Москва змінила завдання. Але Освальд занадто захопився своєю місією й вирішив довести її до кінця.

"Освальд знав, що на завдання його призначив сам Микита Хрущов. Тож він був переконаний, що у нього все вдасться. В той же час КДБ і соратники Хрущова усвідомили, що божевільний задум їхнього лідера можуть мати фатальні наслідки для репутації СРСР. Один невдалий крок і ядерна війна була б на відстані витягнутої руки", - пишуть Вулсі й Пачепа.

Освальд хотів повернутися в СРСР

Читайте такожNewsweek: В 2021 році "Годинник судного дня" показує, що до загибелі людства лишилися секундиКолишні офіцери розвідки США і Румунії не наводять жодних твердих доказів того, що Москва справді віддала, а потім скасувала такий наказ. На підтвердження своїх тверджень вони цитують листи й свідчення про зустрічі Освальда з агентами КДБ. В одному з таких листів від першого липня 1963 року Освальд просить посла СРСР про видачу окремих віз для нього, його дружини й доньки. Автори вважають, що це говорить про одне: "Освальд хотів, щоб перед вбивством президента Кеннеді його дружина і донька переїхали в СРСР. А після закінчення місії йому була потрібна окрема віза для себе".

Інший лист, датований 9 листопада того ж року, тобто менш ніж за тиждень до вбивства Кеннеді, був написаний після повернення Освальда з Мехіко. В листі йшлося про зустріч з "товаришем Костіковим". Автори пояснюють, що, швидше за все, йдеться про "Валерія Костікова, офіцера 13-го відділу".

Книга колишніх розвідників США і Румунії також привертає увагу до радянської дезінформації після вбивства Кеннеді. На думку авторів, пропаганда повинна була відвести підозри від росіян. Елементом цієї дезінформації також повинна була стати книга "Освальд: вбивця чи цап відбувало?", яку видали в США у 1964 році. В ній йшлося про те, що Освальд був "агентом ФБР з історією роботи на ЦРУ". На нього нібито переклали вину зі справжніх вбивць, які були "людьми з ЦРУ і ФБР, а також реакційними нафтовиками". Зокрема, до таких книга зараховувала техаського магната Гарольдсона Лафайєта Ганта.

Читайте такожCNN про український АН-225: Як Холодна війна створила найбільший у світі літакВулсі і Палчепа зауважують, що "немає жодних сумнівів", що КДБ спочатку завербував, а потім підготував до вбивства президента Джона Кеннеді. І навіть після того, як радянська спецслужба скасувала місію, Освальд все одно її виконав, тому що "її доручив його особистий кумир - Хрущов".

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Переклад: Лесь Димань