Столтенберг підтвердив позицію, згідно з якою "всі союзники згодні з тим, що Україна стане членом НАТО".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в приватному порядку пропонував союзникам погодитися про те, що Україна може приєднатися до НАТО після війни без виконання плану дій щодо членства.

Як пише Politico, ПДЧ являє собою ряд військових і демократичних реформ, які країна-заявник повинна провести перед вступом.

"Усунення перешкоди ПДЧ прискорює прагнення України стати союзником, але не дає будь-яких термінів або гарантій того, що Київ в кінцевому підсумку отримає одностайне схвалення свого членства. Це не відповідає бажанням України приєднатися відразу ж, але сприяє тому, щоб вони в кінцевому підсумку збулися", - зазначає видання.

Більш того, даний план викликав схвалення Білого дому. Президент США Джо Байден заявив, що "відкритий" для цього плану під час зустрічі з главою Альянсу Столтенбергу під час їхньої зустрічі у Вашингтоні у вівторок. Підтримка США як найважливішого члена НАТО має велике значення для відмови від вимоги ПДЧ.

"Якщо це те, чого Америка дійсно хоче, вони можуть домогтися цього", - сказав чиновник однієї з країн НАТО.

У п'ятницю Столтенберг підтвердив позицію, згідно з якою "всі союзники згодні з тим, що Україна стане членом НАТО":

"На саміті у Вільнюсі ми збираємося обговорювати не запрошення, а те, як нам наблизити Україну до НАТО. І я впевнений, що ми знайдемо хороше рішення", - сказав глава Альянсу.

Вступ України до НАТО - останні новини

Союзники по НАТО можуть усунути деякі перешкоди на шляху України до членства у військовому союзі. Так Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував журналістам інформацію про те, що США готові дозволити Україні відмовитися від формального процесу висунення кандидатури.

Сейм Польщі у п'ятницю,16 червня, прийняв резолюцію про членство України в НАТО. За постанову проголосували 443 депутати, проти-два, а утрималися сім.