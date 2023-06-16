У резолюції зазначено що Україна захищає не тільки свою державність, а й спільні цінності.

Сейм Польщі в п'ятницю,16 червня, прийняв резолюцію про членство України в НАТО. За постанову проголосували 443 депутати, проти - два, а утрималися сім.

"Беручи до уваги самовідданість українського народу та його суверенне право на вибір власного шляху розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України", - пише видання "Польське радіо"

Раніше в п'ятницю підтримку прийнятої резолюції висловили всі парламентські утворення, вважаючи, що це зміцнить Альянс і відповідає інтересам Польщі. Оточення Конфедерації було проти, вважаючи, що така позиція може втягнути Польщу у світовий конфлікт.

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У резолюції підкреслюється, що сьогодні Україна захищає не тільки свою державність, а й спільні цінності, такі як демократія і порядок, засновані на міжнародному праві.

"Враховуючи самовідданість українського народу та його суверенне право обирати власний шлях розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України. Її війська стають все більш схожі на сили НАТО і набувають досвіду на полі бою. Тому з військової точки зору вступ України до НАТО також буде вигідним для Північноатлантичного союзу", - зазначено в документі.

У ньому також зазначено, що рішення про вступ до НАТО залишається за зацікавленою державою і державами-членами Альянсу.

"Майбутній саміт у Вільнюсі має вирішальне значення для відносин НАТО-Україна і повинен стати місцем обговорення їх майбутнього. Процедура запрошення Фінляндії та Швеції до Альянсу може бути застосована і до України. Сейм Республіки Польща підтримає зусилля по зміцненню політичного і практичного співробітництва між Північноатлантичним союзом і Україною і досягненню консенсусу щодо вступу України в НАТО", - підкреслили польські політики.

Саміт НАТО у Вільнюсі - головні новини

У липні у Вільнюсі пройде саміт НАТО, в якому має взяти участь президент України. При цьому Володимир Зеленський підкреслив, що офіційний Київ хоче отримати чіткий сигнал про вступ до Альянсу після завершення війни.

У свою чергу сенат Польщі 12 травня одноголосно прийняв резолюцію про членство України в НАТО.

10 червня заступник глави офісу президента Ігор Жовква повідомив, що Україна має формальну підтримку членства в НАТО вже від 20 країн-членів Альянсу.

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