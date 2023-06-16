Міністр вважає, що країни-члени можуть дійти згоди в цьому питанні.

Союзники по НАТО можуть усунути деякі перешкоди на шляху України до членства у військовому союзі.

Так Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував журналістам інформацію про те, що США готові дозволити Україні відмовитися від формального процесу висунення кандидатури, пише Reuters.

"З'являється все більше ознак того, що всі зможуть домовитися про це. Я був би відкритий для цього", - сказав Пісторіус журналістам у Брюсселі.

Відео дня

Членство України в НАТО: останні новини

Washington Post пише, що США попередньо підтримують план, який усуне бар'єри на шляху вступу України в НАТО, не встановлюючи терміни.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що Вашингтон "заспокоєний" пропозицією генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, яка дозволить Києву обійти План дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ).

План дій щодо членства в НАТО - це програма, яка передбачає отримання кандидатами в НАТО зворотного зв'язку з приводу їх дій, пов'язаних з підготовкою до членства в Альянс і дотриманням його стандартів.

Нагадаємо, що у 2022 році президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ країни в НАТО прискореному порядку.

Незважаючи на заяву генсека Альянсу про те, що всі союзники бачать майбутнє України в НАТО, під час війни країну не можуть прийняти до Альянсу.

У липні у Вільнюсі пройде наступний саміт НАТО, у ньому має взяти участь український президент. Сам Зеленський неодноразово говорив, що Україна хоче отримати чіткий сигнал про те, що після війни її візьмуть до Північноатлантичного альянсу.

Вас також можуть зацікавити новини: