Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб закликали "негайно і без умов" звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.
Вони також вимагають звільнення всіх мирних демонстрантів і журналістів, затриманих з 23 січня.
"Ми знову закликаємо російську владу негайно і без будь-яких умов звільнити пана Навального, а також сотні інших російських громадян, необгрунтовано затриманих в останні тижні за здійснення своїх прав, у тому числі права на свободу вираження думки і на мирні зібрання", - написав держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.
Із вимогою негайно звільнити Навального також виступив голова МЗС Великої Британії Домінік Рааб.
"Сьогоднішня збочена постанова, спрямована на жертву отруєння, а не на винних, показує, що Росія не виконує найосновніші зобов'язання, покладені на будь-якого відповідального члена міжнародної спільноти", - написав Рааб.
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Протести в Росії через арешт Навального
- 23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
- Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.
- На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.
Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії
- Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.
- Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.
- В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.
- 18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.
- 2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви у ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін у 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Усього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.
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