Вони також вимагають звільнення всіх мирних протестувальників і журналістів, затриманих з 23 січня.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб закликали "негайно і без умов" звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.

Вони також вимагають звільнення всіх мирних демонстрантів і журналістів, затриманих з 23 січня.

"Ми знову закликаємо російську владу негайно і без будь-яких умов звільнити пана Навального, а також сотні інших російських громадян, необгрунтовано затриманих в останні тижні за здійснення своїх прав, у тому числі права на свободу вираження думки і на мирні зібрання", - написав держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

Із вимогою негайно звільнити Навального також виступив голова МЗС Великої Британії Домінік Рааб.

"Сьогоднішня збочена постанова, спрямована на жертву отруєння, а не на винних, показує, що Росія не виконує найосновніші зобов'язання, покладені на будь-якого відповідального члена міжнародної спільноти", - написав Рааб.

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Протести в Росії через арешт Навального

23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.

На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви у ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін у 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Усього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.

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Автор: Олександр Топчій