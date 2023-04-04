Трамп чекає на предʼявлення звинувачень.

У Сполучених Штатах Америки заарештували колишнього президента країни Дональда Трампа.

Як повідомляє CNN, у вівторок, 4 березня,Трамп прибув до офісу окружного прокурора Манхеттена в нижньому Манхеттені, де був заарештований і знаходиться під вартою поліції перед очікуваним пред'явленням обвинувачень.

Очікується, що під час арешту у Трампа мають взяти відбитки пальців. Поки невідомо, чи буде зробление його фото (ймовірно, йдеться про так званий "магшот" – фотографію, яку роблять, коли людина під арештом – ред.).

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Після цього Трампа доставлять до зали суду, де йому пред’являть звинувачення. Зазначається, що це буде сюрреалістичний та історичний момент для США.

Водночас прогнозується, що після арешту на Трампа не одягнуть наручники, оскільки він залишатиметься під постійним захистом правоохоронних органів.

Звинувачення проти Трампа

Наприкінці березня велике журі присяжних суду Манхеттена висунуло звинувачення екс-президенту США Дональду Трампу. Справа стосується схеми виплати за мовчання і приховування фактів, пов'язаних із зіркою фільмів для дорослих Стормі Деніелз, що мали місце перед виборами 2016 року.

Це перший випадок в історії США, коли чинному чи колишньому президенту країни висунули кримінальні обвинувачення.

ЗМІ зазначають, Трамп все ж зможе балотуватися на президентські вибори 2024 року, навіть якщо матиме судимість. Його радники прогнозують, що це може навіть допомогти йому виграти перегони.

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