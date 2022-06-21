Москва може спробувати відрізати країни Балтії.

Сувалкский коридор гіпотетично є найнебезпечнішою територією. Саме він може стати першою метою для російської влади в разі розв'язання війни проти Північноатлантичного альянсу.

Про це пише Politico.

"Розташоване на південно-східному кордоні Литви місто Друскінінкай виходить на вузьку смужку стратегічної території, відому як Сувалкський коридор. Західні військові планувальники попереджають, що цей район, ймовірно, стане однією з перших цілей російського президента, якщо він коли-небудь вирішить роздути війну на Україні до прямого зіткнення з НАТО", - йдеться в повідомленні.

Журналісти припускають, що Москва може спробувати прокласти сухопутний коридор до Калінінграда, що і стане поштовхом для масштабної війни держав із застосуванням ядерної зброї.

Варто зауважити, що назву Сувалкскому коридору, який в довжину займає близько 100 км, дав у 2015 році колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес. На його думку, ця ділянка дуже небезпечна тим, що в разі захоплення Росією країни Балтії будуть відрізані.

Як повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ. У Росії вже відреагувавши, заявивши, що заборона транзиту "може стати підставою для дуже жорстких і абсолютно законних дій".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба став на захист Литви у зв'язку з погрозами, які лунають з боку представників Росії.

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